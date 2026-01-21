Глава Старооскольского горокруга Белгородской области выбрал трех заместителей

В Старооскольском городском округе Белгородской области на рассмотрение местного совета депутатов представили кандидатуры трех заместителей главы муниципалитета. В случае одобрения парламентариев первым вице-мэром станет Юрий Колесников, который будет курировать жилищно-коммунальный комплекс. Максим Баранов возьмет под контроль вопросы строительства, дорожной инфраструктуры, транспорта, градостроительства и архитектуры. Романа Нифанова назначат на должность заместителя главы администрации — руководителя аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Михаил Лобазнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Старооскольского горокруга Михаил Лобазнов

Фото: правительство Белгородской области Глава Старооскольского горокруга Михаил Лобазнов

Фото: правительство Белгородской области

Кроме того, казенное учреждение «Управление капитального строительства» может возглавить Антон Сорокин, а бюджетное учреждение «Зеленстрой» — Константин Трощилов. На должность начальника департамента строительства и архитектуры назначен Виктор Атаев.

Михаила Лобазнова избрали главой Старооскольского городского округа Белгородской области в конце 2025 года. В начале декабря бывшего руководителя муниципалитета Владимира Жданова, ушедшего в отставку в конце ноября, заключили в СИЗО на два месяца. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Кабира Гасанова