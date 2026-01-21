Андреева обыграла экс-третью ракетку мира и вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Мирра Андреева победила гречанку Марию Саккари в матче второго круга Australian Open. Общий призовой фонд турнира составляет $74,89 млн.

Фото: Edgar Su / Reuters



Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Россиянка одержала победу со счетом 6:0, 6:4. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева занимает седьмое место, Мария Саккари — 53-е.

В следующем раунде российская теннисистка сыграет против 79-й ракеткой мира румынки Елены-Габриэлы Русе. Матч состоится 23 января.

Ранее в третий круг Australian Open пробилась россиянка Диана Шнайдер (22-я в рейтинге WTA). Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина (12).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Соревнование завершится 1 февраля. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова