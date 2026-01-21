Численность косули в Алтайском крае достигла максимума за последние 20 лет

Поголовье сибирской косули в Алтайском крае достигло рекордной отметки за последние 20 лет. Об итогах подсчета животных сообщило правительство региона.

В 2025 году на территории края было зарегистрировано 64 тыс. голов этого вида. Для сравнения: в 2022 году численность косули сибирской составляла 53 тыс. особей. Правительство Алтайского края отметило также рост количества лосей (почти до 21 тыс.) и маралов (до 7,5 тыс.).

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области предложил исключить сибирскую косулю из Красной книги региона в связи с ростом ее численности.

Валерий Лавский