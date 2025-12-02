Сибирскую косулю не стали вычеркивать из томской Красной книги

Сибирская косуля останется в Красной книге Томской области, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов.

На исключении вида из Красной книги настаивал областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства. Его специалисты указали на рост численности сибирской косули в последние годы и «обозначили риск увеличения числа ДТП с участием косули». В свою очередь оппоненты отметили, что прогнозируемое увеличение толщины снега может негативно сказаться на численности популяции.

Ранее сообщалось о том, что численность сибирских косуль в Томской области с 2014 года по 2023-й выросла с 1,6 тыс. до 6,6 тыс. особей. Вид был внесен в Красную книгу региона в 2009 году. В 2023 году департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области отмечал миграцию косули из Новосибирской и Кемеровской областей в таежные, пойменные лесистые участки Томской области.

Валерий Лавский