МОК пригласил лыжников Коростелева и Непряеву к участию в Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения российским лыжникам Савелию Коростелеву и Наталье Непряевой для участия в зимних Играх 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Савелий Коростелев Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев Следующая фотография 1 / 2 Савелий Коростелев Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

В декабре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила их заявки на получение нейтрального статуса. Затем Коростелев и Непряева выступили на нескольких этапах Кубка мира, завоевав квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Кроме того, МОК пригласил на Олимпиаду российских конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову. Ранее свое участие в Играх подтвердили фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

Таисия Орлова