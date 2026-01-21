Хоккеист «Миннесоты» Тарасенко отметился дублем во втором матче подряд

«Монреаль Канадиенс» одержал домашнюю победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тарасенко

Фото: Eric Bolte / Imagn Images / Reuters Владимир Тарасенко

Фото: Eric Bolte / Imagn Images / Reuters

В составе «Монреаля» голы забили Филипп Дано, Александр Каррье, Лэйн Хатсон и Коул Кофилд. Иван Демидов отметился результативной передачей. У «Миннесоты» отличился Брок Фабер. Владимир Тарасенко во второй игре подряд сделал дубль. Также два голевых паса в свой актив записал Кирилл Капризов.

В других матчах дня «Даллас Старс» на своем льду разгромил «Бостон Брюинс» — 6:2. Защитник гостевой команды Никита Задоров отдал результативный пас.

Форвард «Нью-Джерси Девилс» Арсений Грицюк забил гол и отметился передачей. Его клуб на выезде победил «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 2:1.

«Лос-Анджелес Кингс» дома одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3. Автором победной шайбы стал форвард Андрей Кузьменко. Голевой пас на счету защитника «Рейнджерс» Владислава Гаврикова.

Таисия Орлова