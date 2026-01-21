Напавшему на техникум в Архангельске подростку дали 13 лет

Северный флотский военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Артемия Корюкова, напавшего на техникум в Архангельске в сентябре 2025 года. Молодой человек проведет два года в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима, передает ТАСС.

18-летний юноша напал на сотрудниц техникума 29 сентября. Двух пострадавших госпитализировали в стабильном состоянии. Задержать напавшего помогли двое студентов, они не пострадали. Их вместе с учителями признали потерпевшими по делу о покушении на убийство. Обвиняемый частично признал вину. В СКР говорили, что подросток не планировал убивать преподавателей, а хотел напугать. Помимо дела о покушении на убийство, СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.