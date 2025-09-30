Напавший на преподавательниц техникума в Архангельске частично признал вину

Напавший с ножом на сотрудниц архангельского техникума частично признал вину. В СКР по Архангельской области сообщили ТАСС, что сегодня суд изберет для юноши меру пресечения.

Заседание пройдет в Ломоносовском суде Архангельска в 17:00 мск. Следствие будет просить об аресте напавшего.

18-летний бывший студент техникума напал на сотрудниц учебного заведения утром 29 сентября. Задержать напавшего помогли студенты техникума. Пострадали два педагога, сейчас они находятся в стабильном состоянии. СКР возбудил уголовное дело о покушении на двух лиц и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.