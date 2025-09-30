Пострадавшие в архангельском техникуме находятся в стабильном состоянии

Две преподавательницы архангельского техникума, пострадавшие при нападении бывшего студента, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в минздраве региона.

Накануне обе женщины были экстренно госпитализированы и прооперированы. Состояние одной из них оценивалось как средней тяжести — она находилась в операционной, другая — в тяжелом состоянии в реанимации.

18-летний бывший студент техникума напал на сотрудниц учебного заведения утром 29 сентября. Задержать напавшего помогли студенты техникума. СКР возбудил уголовное дело о покушении на двух лиц и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.