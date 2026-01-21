JAECOO J6: что уже известно о новой модели для России
В линейке JAECOO готовится пополнение — кроссовер J6.
До официального старта продаж еще есть время, и все характеристики пока не объявлены, но информации из открытых источников уже достаточно, чтобы понять, каким будет этот автомобиль.
Размеры больше, чем ожидалось
Для России JAECOO J6 получит увеличенный по сравнению с глобальной версией кузов. За счет уникального обвеса автомобиль станет длиннее примерно на 13 сантиметров.
Ожидаемые габариты российской версии:
- длина — 4509 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 1650 мм.
По меркам сегмента это уже не «младший городской кроссовер», а вполне полноценный автомобиль для семьи и поездок за город. Такие размеры дают больше пространства в салоне и визуально делают машину более солидной — момент, который для российского покупателя часто имеет значение.
Проходимость и выезды за пределы асфальта
По имеющейся информации, JAECOO J6 ориентирован не только на городскую эксплуатацию. В материалах упоминаются следующие параметры:
- возможность преодоления брода глубиной до 600 мм;
- угол въезда — 20°;
- угол съезда — 30°.
С клиренсом пока ясности нет. В публикациях чаще всего называют цифру около 190 мм. При этом понятно, что J6 — это не внедорожник, а кроссовер, который спокойно поедет по грунтовке, лесной дороге или проселку, где обычной легковушке становится неуютно.
Двигатели и трансмиссия
На старте ожидается версия с турбированным мотором 1.5 на 147 л.с. и моментом 210 Нм. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением, знакомое и понятное решение для такого класса.
Позже, ориентировочно во второй половине 2026 года, может появиться и полноприводный вариант. По предварительным данным, он получит двигатель 1.6 на 150 л.с. и более современную коробку передач DCT7.
Практичность: багажник и хранение
JAECOO J6 делает ставку на повседневную практичность.
- объем багажника 480 литров, а со сложенными спинками заднего ряда — до 1180 литров;
- в салоне предусмотрено более 35 мест для хранения.
Для поездок на природу есть и полезные мелочи вроде походной лампы и усиленной крыши с допустимой нагрузкой до 75 кг, чтобы брать с собой дополнительное снаряжение без лишних сложностей.
Подготовка для России
Отдельно подчеркивается адаптация JAECOO J6 под российские условия. В частности, говорится об оцинковке основных кузовных панелей.
Также упоминается заводская подготовка под фаркоп. И здесь важен даже не сам фаркоп, а юридическая сторона вопроса. Если подготовка под тягово-сцепное устройство будет внесена в заводское ОТТС автомобиля, то установка сертифицированного фаркопа не потребует регистрации изменений конструкции в ГИБДД.
Будущим владельцам не нужно будет проходить сложные и дорогостоящие процедуры оформления, а сам автомобиль изначально считается конструктивно готовым к буксировке прицепа в рамках допустимых нагрузок.
Салон и технологии
В JAECOO J6 будет сделан серьезный акцент на электронику:
- экран 13.2 дюйма с разрешением 2K;
- мультимедийная система на базе процессора Snapdragon 8155;
- 16 ГБ оперативной памяти;
- беспроводная зарядка для смартфона 50 Вт;
- голосовое управление;
- многоцветная атмосферная подсветка;
- поддержка популярных протоколов синхронизации со смартфоном (Apple CarPlay и Android Auto).
Также в оснащении ожидается система кругового обзора 540°. Для городского автомобиля это практичный инструмент — помогает на парковках, во дворах и в узких проездах, где важна точная оценка расстояний.
Подготовка для животных
JAECOO J6 сразу проектируется с расчетом на поездки с животными. В салоне предусмотрен отдельный режим климат-контроля для питомцев, который поддерживает комфортную температуру, когда животное остается в машине на короткое время. Отделка сидений выполнена из гипоаллергенного материала, устойчивого к царапинам и запахам, а система вентиляции помогает задерживать шерсть. Для собак предусмотрены практичные опции — складной трап для удобной посадки и защитная решетка, которая отделяет багажное пространство от салона.
