JAECOO J6: что уже известно о новой модели для России

В линейке JAECOO готовится пополнение — кроссовер J6.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас Премиум"

До официального старта продаж еще есть время, и все характеристики пока не объявлены, но информации из открытых источников уже достаточно, чтобы понять, каким будет этот автомобиль.

Размеры больше, чем ожидалось

Для России JAECOO J6 получит увеличенный по сравнению с глобальной версией кузов. За счет уникального обвеса автомобиль станет длиннее примерно на 13 сантиметров.

Ожидаемые габариты российской версии:

длина — 4509 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1650 мм.

По меркам сегмента это уже не «младший городской кроссовер», а вполне полноценный автомобиль для семьи и поездок за город. Такие размеры дают больше пространства в салоне и визуально делают машину более солидной — момент, который для российского покупателя часто имеет значение.

Проходимость и выезды за пределы асфальта

По имеющейся информации, JAECOO J6 ориентирован не только на городскую эксплуатацию. В материалах упоминаются следующие параметры:

возможность преодоления брода глубиной до 600 мм;

угол въезда — 20°;

угол съезда — 30°.

С клиренсом пока ясности нет. В публикациях чаще всего называют цифру около 190 мм. При этом понятно, что J6 — это не внедорожник, а кроссовер, который спокойно поедет по грунтовке, лесной дороге или проселку, где обычной легковушке становится неуютно.

Двигатели и трансмиссия

На старте ожидается версия с турбированным мотором 1.5 на 147 л.с. и моментом 210 Нм. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением, знакомое и понятное решение для такого класса.

Позже, ориентировочно во второй половине 2026 года, может появиться и полноприводный вариант. По предварительным данным, он получит двигатель 1.6 на 150 л.с. и более современную коробку передач DCT7.

Практичность: багажник и хранение

JAECOO J6 делает ставку на повседневную практичность.

объем багажника 480 литров, а со сложенными спинками заднего ряда — до 1180 литров;

в салоне предусмотрено более 35 мест для хранения.

Для поездок на природу есть и полезные мелочи вроде походной лампы и усиленной крыши с допустимой нагрузкой до 75 кг, чтобы брать с собой дополнительное снаряжение без лишних сложностей.

Подготовка для России

Отдельно подчеркивается адаптация JAECOO J6 под российские условия. В частности, говорится об оцинковке основных кузовных панелей.

Также упоминается заводская подготовка под фаркоп. И здесь важен даже не сам фаркоп, а юридическая сторона вопроса. Если подготовка под тягово-сцепное устройство будет внесена в заводское ОТТС автомобиля, то установка сертифицированного фаркопа не потребует регистрации изменений конструкции в ГИБДД.

Будущим владельцам не нужно будет проходить сложные и дорогостоящие процедуры оформления, а сам автомобиль изначально считается конструктивно готовым к буксировке прицепа в рамках допустимых нагрузок.

Салон и технологии

В JAECOO J6 будет сделан серьезный акцент на электронику:

экран 13.2 дюйма с разрешением 2K;

мультимедийная система на базе процессора Snapdragon 8155;

16 ГБ оперативной памяти;

беспроводная зарядка для смартфона 50 Вт;

голосовое управление;

многоцветная атмосферная подсветка;

поддержка популярных протоколов синхронизации со смартфоном (Apple CarPlay и Android Auto).

Также в оснащении ожидается система кругового обзора 540°. Для городского автомобиля это практичный инструмент — помогает на парковках, во дворах и в узких проездах, где важна точная оценка расстояний.

Подготовка для животных

JAECOO J6 сразу проектируется с расчетом на поездки с животными. В салоне предусмотрен отдельный режим климат-контроля для питомцев, который поддерживает комфортную температуру, когда животное остается в машине на короткое время. Отделка сидений выполнена из гипоаллергенного материала, устойчивого к царапинам и запахам, а система вентиляции помогает задерживать шерсть. Для собак предусмотрены практичные опции — складной трап для удобной посадки и защитная решетка, которая отделяет багажное пространство от салона.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7 (861) 207-25-64

jaecoo-adv-arm.ru

http://jaecoo-adv-arm.ru/

ООО "АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ"