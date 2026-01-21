Центральный фасад Дворца культуры имени Ленина начали сносить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рабочие приступили к сносу центрального фасада Дворца культуры имени Ленина. Техника начала разрушать входную группу с фронтоном и колоннами.

Дворец культуры имени Ленина построили в 1927 году. Здание пустовало с 2008 года, пережило несколько пожаров и пришло в аварийное состояние. В 2020 году ДК передали из муниципальной собственности в областную. Теперь его планируется перестроить в многоквартирный дом: 80% площадей должны стать жилыми, оставшиеся 20% займут социальные объекты.

Инвестором выступает спецзастройщик «Объектстрой» Артема Багдасаряна, подрядчиком — «Спецзастройщик ДК», учрежденный инвестором и областным правительством. Стоимость реконструкции региональные власти оценили в 2 млрд руб. Сначала завершить работы планировали в 2026 году, но в конце 2025 года сроки перенесли на 2028 год.

ДК признан объектом культурного наследия, однако предметом охраны является только его внешний облик, поэтому застройщик будет восстанавливать здание и его главные фасады в прежних архитектурных решениях. Также инвестор обязуется сберечь сохранившиеся элементы интерьера.