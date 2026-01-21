EXEED TXL: интеллектуальные ассистенты, которые выручают зимой

Зимой даже знакомые маршруты перестают быть предсказуемыми.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

Снег, наледь, сугробы по краям дороги, короткий световой день — все это влияет на водителя. В таких условиях не важны мощность или динамика автомобиля, но необходимы технологии, которые помогают сохранить контроль над возникшей ситуацией. Именно на этом и построен набор интеллектуальных ассистентов EXEED TXL.

В автомобиле используется более 20 систем помощи водителю ADAS. Их задача — не вмешиваться без необходимости, а подстраховывать в тех моментах, где человеческий фактор может дать сбой.

Контроль обстановки при маневрах во дворах и на парковках

Одна из типичных зимних ситуаций — выезд задним ходом из парковочного кармана, зажатого сугробами. Обзор ограничен, зеркала находятся еще дальше от места выезда, чем водитель, а пешеход или автомобиль в боковой полосе могут появиться неожиданно.

Для таких случаев в EXEED TXL предусмотрены Система контроля движения задним ходом (RCTB) и Система предупреждения о заднем перекрестном столкновении (RCTW). Они отслеживают движение людей и других транспортных средств при движении задним ходом и заранее предупреждают водителя о приближающемся объекте. Эти ассистенты особенно полезны во дворах и на парковках, где видимость может быть ограничена.

Распознавание дорожных знаков при сложных условиях освещения

Зимой дорожные знаки часто теряются на фоне снега. Солнце низко, отражение от белого покрытия создает блики, а глаза водителя не всегда успевают адаптироваться к резкой смене контраста. Система распознавания дорожных знаков (TSR) в EXEED TXL использует камеры и специальные алгоритмы, уверенно считывая контуры знаков и указанные на них значения даже в сложных условиях освещения, выводя актуальную информацию на приборную панель. Это снижает риск пропустить ограничение скорости или временный знак, особенно на загородных трассах и при движении в сумерках.

Автоматический свет — когда день заканчивается неожиданно

Зимой темнеет быстро. Иногда водитель просто не успевает заметить, как уровень освещенности падает до небезопасного. В EXEED TXL за этим следят датчики освещенности: при снижении света фары включаются автоматически. Это кажется мелочью, но в реальности такая функция помогает избежать ситуаций, когда автомобиль остается без освещения в зимних сумерках. Причем это помогает не только водителю TXL, но и другим участникам движения, которым проще распознать приближающийся автомобиль. Кроме того, водителю не нужно отвлекаться или даже задумываться об управлении светом — вся полнота внимания остается на дороге.

Поддержка на скользком покрытии и в потоке

Зимние дороги редко бывают однородными. Сухой асфальт может резко смениться наледью или укатанным снегом. В таких условиях особенно важна работа ассистентов, связанных с контролем движения. EXEED TXL оснащен системами удержания в полосе (LKA), контроля дистанции (CVW) и предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB). Они помогают сгладить ошибки в оценке расстояния и скорости, которые зимой случаются чаще из-за увеличения тормозного пути и иногда низкой эффективности шин.

Итог

Зимой безопасность складывается из мелочей. Умения вовремя заметить машину сбоку, не пропустить знак, включить свет в нужный момент. В EXEED TXL ассистенты работают именно в таких ситуациях: помогают во дворах и на парковках, поддерживают на трассе и выручают, когда видимость ухудшается из-за снега или сумерек. В итоге технологии не отвлекают и не мешают, а действительно облегчают зимнюю езду.

