«Метпромстрой» требует взыскать с красноярской дочки ПАО «Полюс» 132 млн рублей

Компания ООО «Метпромстрой» требует взыскать с АО «Полюс Красноярск» (входит в ПАО «Полюс») 12,5 млн руб. за неисполнение обязательств по контракту. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд Красноярского края 16 января. Рассмотрение пока не назначено.

АО «Полюс Красноярск» зарегистрировано в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Предприятие с 1993 года ведет деятельность в сфере добычи драгоценных металлов.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Метпромстрой» зарегистрировано в Москве. Компания работает в сфере инженерно-технического проектирования и управления строительными проектами. В 2024 году выручка ООО составила 17,3 млрд руб., что на 12% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла на 37% и достигла 333 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является иностранное юридическое лицо — Metprom invest LLP (Великобритания).

