Часть Омска осталась без тепла из-за повреждения трубопровода
В Омске произошло повреждение трубопровода возле ТЭЦ-2. В результате коммунальной аварии ограничено теплоснабжение части объектов в районе, сообщает пресс-служба компании «Омск РТС».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«В ночь на 21 января было зафиксировано повреждение трубопровода в районе Привокзальной площади. Участок трубопровода отключен»,— говорится в сообщении.
Областной прокуратурой организована проверка по факту отключения теплоснабжения. По данным омского УГМС, на территории региона в период с 21 по 25 января ночью ожидается похолодание до -35 градусов. Днем температура воздуха прогнозируется до -30 градусов.