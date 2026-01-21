Часть Омска осталась без тепла из-за повреждения трубопровода

В Омске произошло повреждение трубопровода возле ТЭЦ-2. В результате коммунальной аварии ограничено теплоснабжение части объектов в районе, сообщает пресс-служба компании «Омск РТС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В ночь на 21 января было зафиксировано повреждение трубопровода в районе Привокзальной площади. Участок трубопровода отключен»,— говорится в сообщении.

Областной прокуратурой организована проверка по факту отключения теплоснабжения. По данным омского УГМС, на территории региона в период с 21 по 25 января ночью ожидается похолодание до -35 градусов. Днем температура воздуха прогнозируется до -30 градусов.

Александра Стрелкова