Региональный проект позволяет на Ставрополье наращивать агроэкспорт

Ставропольский край добился значительного роста экспорта агропромышленного комплекса. Это произошло благодаря реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Регион поставляет продукцию АПК в более чем 60 стран. Годовой объем экспорта достиг $594,4 млн.

По данным минэкономразвития Ставровополья, сельхозпродукцию, товары пищевой и перерабаты-

вающей промышленности региона закупают более 60 стран. Годовой объем экспорта АПК стабильно закрепился на уровне $594,4 млн. Запущенные в крае пятилетние региональные проекты создают условия для развития экспортной инфраструктуры и успешного продвижения продукции местных предприятий на рубежные рынки.

В число крупнейших внешнеэкономических партнеров региона входит, например, Китай наряду с Саудовской Аравией и Азербайджаном. Производители Ставрополья отправляют в КНР мясо птицы, рапсовое масло, зернобобовые культуры, кондитерские изделия и напитки. Общий объем поставок агропродукции в Китай с начала 2025 года превысил $50 млн. Доля КНР в агроэкспорте Ставрополья превышает 16%.

Грузия также сохраняет статус стратегического партнера края: ее доля составляет 11% в общем объеме экспорта АПК региона. В 2025 году поставки продукции АПК туда достигли почти $40 млн. Это на 26% превышает показатель 2024 года. Предприятия края отправляют в Грузию кондитерские изделия, зерно, муку, подсолнечное масло, макароны и сушеную рыбу, опираясь на выстроенные деловые связи и упрощенную логистику, организованную в рамках регионального проекта.

Рост на поддержке

В 2025 году власти выделили 5,8 млрд руб. на поддержку АПК. Это способствовало получению рекордных урожаев зерна, свеклы и масличных культур. Например, за 11 месяцев 2025 года регион удвоил поставки сахарной продукции до $3 млн, производство сахарной свеклы выросло на 13%, а ее урожайность – на 10%.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин связывает успех с высоким спросом на ставропольский сахар в Турции, Израиле и странах ближнего зарубежья, где переработанная продукция занимает 81% всего экспорта АПК. По данным минэкономразвития края, в 2025 году сахарный сегмент вырос на 124,5%. Аграрии региона выращивают свеклу и перерабатывают ее на единственном сахарном заводе в городе Изобильном, полностью обеспечивая внутренний рынок и осваивая рынки внешние.

Приоритеты агроэкспорта

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров определил приоритеты развития в крае агроэкспорта. Во-первых, усиление позиций на рынках дружественных стран и выход на новые рынки в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. И, судя по результатам 2025 года, эта задача успешно выполняется.

Во-вторых, поддержи-вать региональных экспортеров. Для этого в регпроекте предусмотрены различные формы поддержки бизнеса: субсидии на строительство и развитие логистических хабов, упрощение таможенных про-

цедур, продвижение регионального бренда «Ставропольский вкус» на международных выставках в Дубае и Шанхае, помощь в сертификациитоваров для Китая и Ближнего Востока. Речь, в частности, о выпускаемых на Ставрополье рапсовом масле и премиальных кондитерских изделиях.

В-третьих, увеличение доли экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это напрямую связано с развитием в крае перерабатывающих производств. И эта задача успешно решена. По итогам 2025 года, доля переработанной продукции в общей структуре агроэкспорта региона составляет 78%.

Курс – на миллиард долларов

По словам Антона Доронина, аграрии и экспортеры края не намерены останавливаться на достигнутом. Развитие инфраструктуры и действующих производств, строительство новых заводов позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и уже к 2027 году нарастить объемы агроэкспорта

до $1 млрд.

Таким образом, благодаря регпроекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» Ставропольский край превращает свой аграрный потенциал в конкурентное преимущество на глобальном рынке, подтверждая статус ключевого поставщика для стран-партнеров и позиции одного из регионов-лидеров в обеспечении продовольственной бе-

зопасности страны.