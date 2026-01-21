Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Региональный проект позволяет на Ставрополье наращивать агроэкспорт

Ставропольский край добился значительного роста экспорта агропромышленного комплекса. Это произошло благодаря реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Регион поставляет продукцию АПК в более чем 60 стран. Годовой объем экспорта достиг $594,4 млн.

Фото: предоставлено Министерством экономического развития Ставропольского края

Фото: предоставлено Министерством экономического развития Ставропольского края

По данным минэкономразвития Ставровополья, сельхозпродукцию, товары пищевой и перерабаты-

вающей промышленности региона закупают более 60 стран. Годовой объем экспорта АПК стабильно закрепился на уровне $594,4 млн. Запущенные в крае пятилетние региональные проекты создают условия для развития экспортной инфраструктуры и успешного продвижения продукции местных предприятий на рубежные рынки.

В число крупнейших внешнеэкономических партнеров региона входит, например, Китай наряду с Саудовской Аравией и Азербайджаном. Производители Ставрополья отправляют в КНР мясо птицы, рапсовое масло, зернобобовые культуры, кондитерские изделия и напитки. Общий объем поставок агропродукции в Китай с начала 2025 года превысил $50 млн. Доля КНР в агроэкспорте Ставрополья превышает 16%.

Грузия также сохраняет статус стратегического партнера края: ее доля составляет 11% в общем объеме экспорта АПК региона. В 2025 году поставки продукции АПК туда достигли почти $40 млн. Это на 26% превышает показатель 2024 года. Предприятия края отправляют в Грузию кондитерские изделия, зерно, муку, подсолнечное масло, макароны и сушеную рыбу, опираясь на выстроенные деловые связи и упрощенную логистику, организованную в рамках регионального проекта.

Рост на поддержке

В 2025 году власти выделили 5,8 млрд руб. на поддержку АПК. Это способствовало получению рекордных урожаев зерна, свеклы и масличных культур. Например, за 11 месяцев 2025 года регион удвоил поставки сахарной продукции до $3 млн, производство сахарной свеклы выросло на 13%, а ее урожайность – на 10%.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин связывает успех с высоким спросом на ставропольский сахар в Турции, Израиле и странах ближнего зарубежья, где переработанная продукция занимает 81% всего экспорта АПК. По данным минэкономразвития края, в 2025 году сахарный сегмент вырос на 124,5%. Аграрии региона выращивают свеклу и перерабатывают ее на единственном сахарном заводе в городе Изобильном, полностью обеспечивая внутренний рынок и осваивая рынки внешние.

Приоритеты агроэкспорта

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров определил приоритеты развития в крае агроэкспорта. Во-первых, усиление позиций на рынках дружественных стран и выход на новые рынки в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. И, судя по результатам 2025 года, эта задача успешно выполняется.

Во-вторых, поддержи-вать региональных экспортеров. Для этого в регпроекте предусмотрены различные формы поддержки бизнеса: субсидии на строительство и развитие логистических хабов, упрощение таможенных про-

цедур, продвижение регионального бренда «Ставропольский вкус» на международных выставках в Дубае и Шанхае, помощь в сертификациитоваров для Китая и Ближнего Востока. Речь, в частности, о выпускаемых на Ставрополье рапсовом масле и премиальных кондитерских изделиях.

В-третьих, увеличение доли экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это напрямую связано с развитием в крае перерабатывающих производств. И эта задача успешно решена. По итогам 2025 года, доля переработанной продукции в общей структуре агроэкспорта региона составляет 78%.

Курс – на миллиард долларов

По словам Антона Доронина, аграрии и экспортеры края не намерены останавливаться на достигнутом. Развитие инфраструктуры и действующих производств, строительство новых заводов позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и уже к 2027 году нарастить объемы агроэкспорта

до $1 млрд.

Таким образом, благодаря регпроекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» Ставропольский край превращает свой аграрный потенциал в конкурентное преимущество на глобальном рынке, подтверждая статус ключевого поставщика для стран-партнеров и позиции одного из регионов-лидеров в обеспечении продовольственной бе-

зопасности страны.

Официальное сообщение Правительства Ставропольского края

Новости компаний Все