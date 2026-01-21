Алиев вслед за Пашиняном принял приглашение в «Совет мира» Трампа

Азербайджан будет участвовать в «Совете мира по сектору Газа», организованном президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МИДа.

Американской стороне, уточнили в ведомстве, направят официальное письмо о членстве Баку в «Совете мира». «Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, а также в укрепление мира и стабильности»,— указано в публикации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял приглашение в «Совет мира» вслед за армянским премьером Николом Пашиняном. В Армении объявили о готовности стать страной-учредителем организации накануне.

16 января Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира по Газе». США направили приглашение в организацию нескольким десяткам стран, в частности, России. «Совет мира» задуман господином Трампом как полноценная международная организация. Предполагается, что после окончательного урегулирования в Газе «Совет мира» переориентирует повестку на другие регионы.

