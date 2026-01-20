Армения согласилась вступить в «Совет мира» Трампа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение президента США Дональда Трампа вступить в состав «Совета мира» по Газе. Господин Пашинян принял приглашение американского президента, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу мира»,— написала госпожа Багдасарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

16 января Дональд Трамп заявил о создании «Совета мира», который будет управлять восстановлением сектора Газа. В состав исполнительного комитета вошли спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, зять господина Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Приглашение войти в Совет мира направили лидерам нескольких десятков стран. Сегодня Дональд Трамп подтвердил, что отправил приглашение президенту России Владимиру Путину.