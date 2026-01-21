Россия увеличила экспорт угля на 4% в 2025 году

Россия увеличила экспорт угля в 2025 году на 4% год к году, до 203 млн т, после трех лет снижения поставок в отрасли. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным ЦЦИ, значительный рост поставок сырья из России пришелся на Южную Корею, Турцию и Вьетнам. Экспорт в Южную Корею вырос на 40% год к году, до 21,4 млн т. Поставки во Вьетнам увеличились до 7 млн т (+30%), а отгрузки угля в Турцию выросли на 22%, почти до 18 млн т.

Из обзора центра следует, что поставки российского угля в Китай за прошедший год сократились на 2% год к году, до 93,1 млн т. Экспорт в Японию упал на 40%, до 1,1 млн т. Поставки твердого топлива трейдерам в 2025 году увеличились до 22,6 млн т (+7%).

В декабре прошлого года экспорт угля уменьшился на 13%, достигнув минимума с февраля 2025-го. По оценкам ЦЦИ, на это повлияло снижение спроса в Китае. Поставки в КНР в последнем месяце 2025 года упали на 23%, до 6,6 млн т.

По прогнозам опрошенных «Ъ» аналитиков, до 2028 года цены на уголь, в том числе российский, не будут значительно расти. Поддержку котировкам в первые месяцы 2026 года может оказать сокращение предложения из Австралии и Индонезии. Сдерживающим фактором в 2027–2028 годах станет увеличение добычи ископаемого основными импортерами — Китаем и Индией.

