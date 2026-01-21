Цены спускаются в забой

В перспективе до 2028 года цены на уголь, в том числе российский, не будут значительно расти, прогнозируют аналитики. Поддержку котировкам в первые месяцы 2026 года может оказать сокращение предложения из Австралии и Индонезии, а сдерживающим фактором в 2027–2028 годах станет рост добычи основных импортеров — Китая и Индии. Российским угольщикам в этих условиях придется продолжать прибегать к дисконтам для удержания внешних рынков.

В первом квартале 2026 года цены на уголь на мировом рынке не изменятся или вырастут незначительно из-за сезонного фактора, говорится в обзоре NEFT Research. Там отмечается, что поддержку котировкам окажет ожидаемое сокращение предложения со стороны Австралии из-за рисков неблагоприятных погодных условий и Индонезии в связи с плановым снижением объемов добычи. Для российских компаний, продолжают в NEFT Research, неопределенный внешний спрос и логистические ограничения будут лимитировать предложение, но сохранять присутствие на ключевых рынках экспортеры смогут благодаря гибкой ценовой политике.

По прогнозу NEFT Research, экспортный ценовой индекс российского угля Восток 5500 в 2026 году будет в диапазоне $76–82 за тонну, индекс Северо-Запад 6000 — $66–68 за тонну, индекс Юг 6000 — $75–76 за тонну.

В 2027–2028 годах, говорится в обзоре аналитиков, доля угля в мировом энергобалансе сохранится, но прогнозируется сокращение объемов международной торговли углем. Ключевые импортеры — Китай и Индия — фокусируются на наращивании собственной добычи, пишет NEFT Research. Как ожидают аналитики, индекс цен российского угля на экспорт в восточном направлении в этот период остается в диапазоне $74–81 за тонну, на северо-западном — $64–65 за тонну, на южном — $73–75 за тонну.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что в краткосрочном периоде цены на уголь в этом году могут показать положительную динамику при сохранении стоимости природного газа на текущих уровнях. По словам аналитика, российский энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг в портах Дальнего Востока торгуется на уровне $87 за тонну (FOB). Дисконт к австралийскому аналогу в порту Ньюкасл составляет около 20%. Господин Красноженов допускает, что цены могут вырасти на $10–15 за тонну на горизонте трех-шести месяцев.

Вероятнее всего, цены на российский уголь закрепятся на текущем уровне, считает младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков. По его словам, этот сценарий обусловлен глубокими проблемами отрасли. В их число аналитик включает убыточность большинства компаний, которые вынуждены продавать уголь по ценам ниже себестоимости, что провоцирует демпинг, необходимость сохранять дисконты для удержания долей на ключевых рынках сбыта, компенсацию покупателю за риски санкций, а также исчерпание пропускной способности логистических маршрутов в восточном направлении.

По оценкам советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, сегодня скидка на российский уголь к мировым котировкам составляет около $10 с тонны. «Четвертый квартал 2025 года подтвердил, что ценовая скидка остается главным инструментом продвижения российского угля на международных рынках. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, она обеспечивала как конкурентоспособность продукта, так и устойчивость экспортных объемов»,— отмечается в обзоре NEFT Research.

По словам Бориса Красноженова, основными потребителями российского угля останутся Китай и Индия, также можно ожидать периоды сильного спроса со стороны Турции, Южной Кореи, Шри-Ланки. «Для российского угля экспортные рынки останутся в основном такими же, и основным вопросом станут возможности расширения присутствия на уже существующих: Китай, Индия, Южная Корея, Вьетнам, Турция»,— согласен эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов. В NEFT Research отмечают, что в целом Юго-Восточная Азия (Вьетнам и Филиппины) остается одним из немногих регионов с растущей угольной генерацией, хотя ее совокупный спрос все еще несопоставим с объемами ключевых потребителей.

Полина Трифонова