FT: конфликт ЕС и США из-за Гренландии сорвал соглашение о помощи Украине

Конфликт стран Евросоюза и президента США Дональда Трампа из-за Гренландии сорвал планы по соглашению об экономической поддержке Украины после завершения боевых действий. На перенос подписания сделки также повлияла инициатива американского президента по «Совету мира по Газе». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шесть чиновников.

По словам собеседников газеты, запланированное на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписание «плана процветания» для послевоенной реконструкции Украины было отложено. План предполагает выделение Киеву $800 млрд. Его должны были согласовать Украина, европейские страны и США.

Один из источников FT заявил, что в ЕС не могут игнорировать действия США по поводу Гренландии и одновременно сотрудничать со страной в вопросе мирного урегулирования на Украине. Сейчас никто из европейских стран не заинтересован в том, чтобы демонстрировать прогресс по соглашению с Дональдом Трампом, сообщил газете другой источник.

Экономический форум в Давосе проходит с 19 до 23 января. На нем Дональд Трамп намерен провести несколько встреч по ситуации вокруг Гренландии. Он неоднократно заявлял, что собирается установить контроль над островом для обеспечения национальной безопасности США. Американский президент объявил о введении с 1 февраля 10-процентных пошлин на товары из восьми европейских стран, которые проводили в Гренландии учения.

По данным The Telegraph, европейские союзники Киева предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Давос для подписания с американским коллегой двух соглашений — о «процветании» и гарантиях безопасности после завершения боевых действий. Однако господин Зеленский отменил свою поездку на форум, чтобы координировать работу по восстановлению объектов энергетики в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хаос Давоса».