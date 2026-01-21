В Латвии пограничникам разрешат применять взрывчатку при угрозе вторжения

Сотрудники Госпогранохраны Латвии смогут применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения. Соответствующие поправки вчера поддержало правительство страны, сообщает издание Delfi.

Поправки предусматривают, что пограничники будут вправе применять взрывчатые вещества без предупреждения об этом. Такие меры реагирования также разрешены для освобождения пограничного объекта, захваченного вооруженными лицами. Delfi уточняет, что у латвийских пограничников «имеется арсенал оружия», и закон допускает его применение, но до этого оно не касалось диверсий и военного вторжения.

В декабре 2025 года Латвия завершила строительство заграждений на границе с Россией. Общая протяженность барьера составляет 280 км. В латвийском МВД говорили, что ставят целью «создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС». Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допускал использование беспилотников для контроля железнодорожных путей на границе с РФ.