В Латвии допустили использование БПЛА для контроля ж/д путей у границы с Россией

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил использование беспилотников для контроля железнодорожных путей на границе с Россией, а также возможное размещение в приграничной зоне артиллерийских систем. Об этом сообщает портал Jauns.

По словам министра, такие меры рассматриваются как один из вариантов дальнейшего использования железнодорожной инфраструктуры наряду с ее возможным демонтажом. Власти Латвии в целом нацелены на усиление пограничной безопасности и инфраструктуры.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допускал полный демонтаж железнодорожных путей, ведущих в Россию. В МИД РФ эти планы прокомментировали иронично: официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что балтийской республике «шпалы нужны для топки».