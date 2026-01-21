Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп: применение ЕС «торговой базуки» вернется рикошетом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал планы Евросоюза использовать «торговую базуку» против Штатов. По его словам, любые действия ЕС против Вашингтона вернутся к объединению рикошетом.

Фото: Alex Brandon / AP

«Я, честно говоря, не думаю, что они действительно понимают, что это значит, но при этом они уже применяют "торговые базуки". Это срикошетит обратно»,— заявил господин Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

«Инструмент против принуждения» (anti-coercion instrument, или «торговая базука») включает несколько возможных способов давления: от введения тарифов и ограничения экспорта стратегических товаров до запрета компаниям США участвовать в европейских тендерах.

Le Monde писала, что инициатором применения «торговой базуки» против США выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Таким образом он предлагал ЕС ответить на угрозы новых американских пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии.

С 1 февраля, по словам Дональда Трампа, США вводят 10-процентные тарифы на импорт товаров из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. С 1 июня размер пошлин в отношении указанных стран достигнет 25%. Господин Трамп пообещал, что меры будут действовать, пока стороны не придут к соглашению по Гренландии.

1 / 32

С женой Меланией на балу в честь инаугурации, 20 января 2025 года

Фото: Daniel Cole / Reuters

Во время подписания указов в день своей инаугурации, 20 января 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп (слева) танцует с группой Village People во время митинга накануне своей инаугурации, 19 января 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Овальном кабинете, март 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Презентация таблицы с тарифными пошлинами, апрель 2025 года

Фото: Carlos Barria / Reuters

На выступлении перед работниками угольной промышленности, апрель 2025 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

На традиционном катании пасхальных яиц на лужайке перед Белым домом, апрель 2025 года

Фото: Leah Millis / Reuters

По прибытии на авиабазу Селфридж в штате Мичиган, апрель 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на фоне фото Дональда Трампа во время покушения в 2024 году на сессии «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках образовательного марафона в Музее Победы в Москве, апрель 2025 года

Фото: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Pool Photo / AP

По дороге в аэропорт Морристауна в штате Нью-Джерси, май 2025 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино отражаются в очках первой леди Мелании Трамп во время финала Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 между «Челси» и ПСЖ на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, июль 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

С внуком Спенсером в Белом доме после возвращения из Шотландии, июль 2025 года

Фото: Umit Bektas / Reuters

Жмет руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну во время трехсторонней встречи в Белом доме, август 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Коллаж, опубликованный спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский рассматривают карту Украины в августе 2025 года (слева) и пародия на данную сцену в стиле мультсериала «Симпсоны»

Фото: @Scavino47

С президентом России Владимиром Путиным на базе ВВС США «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске, август 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На переговорах с европейскими лидерами по вопросу украинского урегулирования, август 2025 года

Фото: Alex Brandon / AP

По пути в Виндзорский замок во время государственного визита в Великобританию, сентябрь 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На авианосце «Джордж Вашингтон» на базе ВМС США в Японии, октябрь 2025 года

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На Американском бизнес-форуме в Майами, 2025 год

Фото: The White House

Отдает честь конной процессии наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана во время визита последнего в Вашингтон, ноябрь 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече с футболистом Криштиану Роналду в Овальном кабинете, ноябрь 2025 года

Фото: The White House

С супругой Меланией во время церемонии помилования индейки в честь Дня благодарения, ноябрь 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп получает Премию мира ФИФА от президента организации Джанни Инфантино во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу, декабрь 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Надевает ковбойскую шляпу, подаренную капитаном Майком Эрузионе, во время подписания закона о награждении памятными золотыми медалями членов мужской олимпийской сборной США по хоккею 1980 года, победившей в финальном матче команду СССР, декабрь 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На авиабазе Довер во время церемонии передачи останков военнослужащих нацгвардии США, погибших в Сирии, декабрь 2025 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

С премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (слева) на входе в частную резиденцию Дональда Трампа Mar-a-Lago в Палм-Бич, декабрь 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

С директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом (в центре) и министром обороны Питом Хегсетом (слева) наблюдает за ходом военной операции США в Венесуэле, 3 января 2026 года

Фото: @realDonaldTrump / Handout / Reuters

Активист в костюме Дональда Трампа с муляжом автомата и канистрой с надписью «Моя нефть» на антивоенном митинге в Сеуле, 5 января 2026 года

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дональд Трамп смотрит в окно во время встречи с руководителями нефтяной промышленности в Белом доме, январь 2026 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На выступлении перед членами Палаты представителей во время ежегодного совещания по вопросам политики, январь 2026 года

Фото: Evan Vucci / AP

Публикация официального канала Белого дома в соцсети Х, на которой Дональд Трамп рассматривает через окно своего кабинета карту Гренландии, 13 января 2026 года

Фото: @WhiteHouse

На обложке журнала Time, посвященного заключению перемирия между Израилем и ХАМАС, Дональд Трамп и заголовок «Его триумф», октябрь 2025 года

Фото: @TIME

