Трамп: применение ЕС «торговой базуки» вернется рикошетом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал планы Евросоюза использовать «торговую базуку» против Штатов. По его словам, любые действия ЕС против Вашингтона вернутся к объединению рикошетом.

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

«Я, честно говоря, не думаю, что они действительно понимают, что это значит, но при этом они уже применяют "торговые базуки". Это срикошетит обратно»,— заявил господин Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

«Инструмент против принуждения» (anti-coercion instrument, или «торговая базука») включает несколько возможных способов давления: от введения тарифов и ограничения экспорта стратегических товаров до запрета компаниям США участвовать в европейских тендерах.

Le Monde писала, что инициатором применения «торговой базуки» против США выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Таким образом он предлагал ЕС ответить на угрозы новых американских пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии.

С 1 февраля, по словам Дональда Трампа, США вводят 10-процентные тарифы на импорт товаров из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. С 1 июня размер пошлин в отношении указанных стран достигнет 25%. Господин Трамп пообещал, что меры будут действовать, пока стороны не придут к соглашению по Гренландии.