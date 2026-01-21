Биржевая цена на золото достигла рекордных $4850
Цена февральского фьючерса на золото на бирже Comex впервые превысила $4850 за тройскую унцию. По состоянию на 8:40 золото дорожает на 2,20%, до $4870,5 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,7%, до $93,9 за унцию.
Золото и серебро в декабре 2025 года несколько раз обновили рекорды, в январе их стоимость продолжила расти. Bloomberg писало, что подорожание драгметаллов связано с обострением геополитической напряженности, в том числе в Венесуэле. Спрос на золото предъявляют как центробанки, так и институциональные инвесторы.
Подробности — в материале «Ъ» «Драгоценная Гренландия».
