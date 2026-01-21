Депутаты алтайского заксобрания не смогут брать родственников в помощники

В Алтайском крае близким родственникам депутатов законодательного собрания запретят работать помощниками этих депутатов. Соответствующий законопроект парламент региона рассмотрит на сессии 29 января.

Законопроект внесен комитетом заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению. «Помощником депутата не может быть гражданин Российской Федерации, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с депутатом алтайского краевого законодательного собрания»,— говорится в документе. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он призван предотвратить возможный конфликт интересов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стал руководитель фракции «Коммунистов России» в заксобрании Сергей Матасов. По версии следствия, он организовал фиктивное трудоустройство двух родственников на должности помощников депутата.

Валерий Лавский