Китайские автомобильные бренды резко сократили число шоурумов в России

В 2025 году в России закрыли 643 шоурума китайских брендов (в сегменте легковых и легких коммерческих машин), подсчитали для «Ъ» в «Газпромбанк Автолизинге» и «АвтоБизнесРевю». Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Было открыто 459 салонов — в три раза меньше, чем в 2024 году. Общее число точек продаж брендов из КНР в 2025 году сократилось на 7%, до 2,6 тыс., а их доля снизилась с 67% до 64%.

Примерно каждый четвертый салон китайских автомобилей в 2025 году был закрыт или переформатирован под другой бренд, уточнили в «Газпромбанк Автолизинге». По его данным, более сотни авторитейлеров предпочли больше не инвестировать в «китайцев», а работать с новыми российскими марками (китайские автомобили местной сборки).

Лидером по числу открытий за 2025 год стал российский Solaris (55 шоурумов). И если в 2024 году машинами бренда активнее всего заполнялись салоны Hyundai, то сейчас — «не оправдавшие себя в части прибыльности» салоны Kaiyi, BAIC, SWM, FAW и JAC, отмечают эксперты. На втором месте — корейский KGM (54 шоурума). Топ-3 замыкает Li Auto — 44 точки. Тройку марок по числу закрытых салонов составили бренды BAIC (56 точек), Bestune (54) и JAC (44).

Подробности — в материале «Ъ» «Авто почистили салоны».