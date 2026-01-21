Вылетевший в Давос самолет Трампа вернулся в США из-за неисправности

Самолет, на котором президент США Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум (ВЭФ), вернулся обратно. Причиной стала «незначительная проблема с электрооборудованием», возникшая вскоре после взлета, передает Reuters.

Лайнер благополучно приземлился на базе Эндрюс рядом с Вашингтоном. Господин Трамп вылетит в Давос на другом самолете, уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

19 января в Давосе стартовала 56-я сессия ВЭФ, проходящего под девизом «Дух диалога». Президент США должен выступить с речью сегодня. Перед отлетом Дональд Трамп предупредил, что ждет от участников форума не диалога, а принятия новых правил игры, устанавливать которые будут США.

Подробности — в материале «Ъ» «Хаос Давоса».