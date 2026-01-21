Бастрыкину доложат по делу об отравлении детей в кафе аквапарка в Екатеринбурге
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования по делу об отравлении пятерых детей в двух точках питания в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге, передает Следком.
Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
После проверки Роспотребнадзора в аквапарке на 30 суток приостановили работу кафетерия «На корабле» и кафе-мороженого. Уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По одной из версий следствия, к кишечной инфекции у детей могли привести нарушения в работе объектов общественного питания.