Бастрыкину доложат по делу об отравлении детей в кафе аквапарка в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования по делу об отравлении пятерых детей в двух точках питания в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После проверки Роспотребнадзора в аквапарке на 30 суток приостановили работу кафетерия «На корабле» и кафе-мороженого. Уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По одной из версий следствия, к кишечной инфекции у детей могли привести нарушения в работе объектов общественного питания.

Ирина Пичурина