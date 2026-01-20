Из-за отравления детей в кафе в аквапарке Екатеринбурга возбуждено дело

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после отравления пяти детей в точках питания в аквапарке «Лимпопо», сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По одной из версий следствия, к кишечной инфекции у детей могли привести нарушения в работе объектов общественного питания. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее после проверки Роспотребнадзора в аквапарке на 30 суток приостановили работу кафетерия «На корабле» и кафе-мороженого. Решение суда было принято после предоставления материалов, согласно которым в точках питания были выявлены нарушения.

Ирина Пичурина