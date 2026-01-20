Точки питания в аквапарке в Екатеринбурге закрыли из-за отравления пяти детей

После проверки Роспотребнадзора в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге на 30 суток приостановили работу кафетерия и кафе-мороженого. Это было сделано после регистрации пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей, сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты отобрали пробы в кафе-мороженом (ИП Аганин В.Н.) и кафетерии «На корабле» (ООО «Моллино фуд») для лабораторных исследований, проинспектировали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Материалы с выявленными нарушениями были переданы в Чкаловский районный суд.

В отношении предпринимателей также составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и временном запрете деятельности.

Ирина Пичурина