Захарова назвала происходящее на форуме в Давосе театром абсурда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала события на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав их международным театральным фестивалем абсурдистики.

«Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)»,— написала дипломат в своем Telegram-канале. Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил перейти «от гольф-дипломатии к сауна-дипломатии». Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал инициативу господина Стубба примитивным подходом.

В Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум, в котором участвуют политические лидеры, бизнес-сообщество и эксперты. В этом году мероприятие проходит с 19 по 23 января. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет в Давосе несколько встреч по Гренландии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Давос переориентировался на северо-запад».