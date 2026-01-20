Президент Финляндии Александр Стубб предложил обсудить статус Гренландии в сауне, когда участники Всемирного экономического форума прибудут в Давос. В интервью The Washington Post он выразил надежду, что неформальная обстановка поможет найти решение сложного международного вопроса.

Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

«Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, хорошо попариться и найти решение»,— сказал господин Стубб. Он подчеркнул, что считает себя «финном до мозга костей» в вопросе дипломатии. По его мнению, такой подход может быть эффективнее официальных переговоров. «От гольф-дипломатии к сауна-дипломатии»,— резюмировал он. Финский президент также выразил надежду на то, что на форуме в Давосе удастся разрешить «довольно сложную ситуацию» с островом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет в Давосе несколько встреч по Гренландии. До этого американский президент неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над островом, однако его власти исключают возможность присоединения к США. Господин Трамп решил с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Он пригрозил, что мера будет действовать, пока США не купят остров. Из-за обострения ситуации сменилась повестка давосского форума, который открылся 19 января.

