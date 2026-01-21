В поселке Афипском на Кубани эвакуировали многоквартирный дом из-за налета БПЛА

В поселке Афипском Краснодарского края упали обломки БПЛА, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Жильцов многоквартирного дома эвакуировали для проведения разминирования.

«На территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть… Территория оцеплена, на месте работают специальные службы»,— написал губернатор в Telegram-канале. В спортивной школе Афипского организовали пункт временного размещения.

Кроме того, в результате налета БПЛА два частных дома были повреждены в Приморско-Ахтарске. Обломки дрона также упали на территорию Афипского НПЗ. Упавшие обломки дронов в Сочи не нанесли ущерба, добавил глава региона.

В соседней с Краснодарским краем Республике Адыгея беспилотник попал в многоквартирный дом, начался пожар. В результате пострадали восемь человек, среди которых ребенок.