Восемь человек пострадали в результате падения БПЛА на дом в Адыгее

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате падения беспилотника на многоквартирный дом в ауле Новая Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Госпитализированы семь пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет»,— сообщил господин Кумпилов.

После прилета в здании начался пожар. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, повреждено 25 машин, добавил глава республики. На месте работают председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза.