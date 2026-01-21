Пожар начался в доме в Адыгее после прилета БПЛА

Пожар начался в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея в Республике Адыгея, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Он не сообщил, пострадали ли люди в результате налета.

«В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями»,— написал господин Кумпилов.

Пострадавшие смогут разместиться в пункте временного размещения, сообщил Мурат Кумпилов. На месте происшествия скоро будет глава района Аскер Савв, добавил он. Есть ли пострадавшие, господин Кумпилов не сообщил.