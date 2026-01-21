Трамп ответил, как далеко он готов зайти в ситуации с Гренландией: «Вы узнаете»

Президент Дональд Трамп фразой «Вы узнаете» ответил на вопрос о том, как далеко он готов зайти в желании присоединить Гренландию к США. Он считает, что сможет урегулировать ситуацию так, что это пойдет на пользу Соединенным Штатам, а вместе с тем не приведет к развалу НАТО. Также он заявил, что поговорит с жителями Гренландии, и после разговора жители острова будут в восторге от идеи присоединиться к Штатам.

«Нам это нужно для безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже для безопасности всего мира. Это очень важно»,— сказал господин Трамп на брифинге в Белом доме (трансляцию вел NBC News).

Если Верховный суд США не позволит Белому дому ввести таможенные пошлины на товары европейских стран, протестующих против присоединения Гренландии, то, сказал господин Трамп, ему придется придумать другие механизмы давления. «У нас есть альтернативные варианты, но то, что мы делаем сейчас, это лучший, самый надежный, самый быстрый, самый простой (вариант.— "Ъ")»,— сказал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересах США в контроле над островом. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призывает население острова начать готовиться к возможному военному вторжению со стороны США.