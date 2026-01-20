Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети X, что будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера выглядит неопределенным после комментариев президента США Дональда Трампа. Так господин Дмитриев прокомментировал высказывание господина Трампа в его аккаунте Truth Social.

Спецпредставитель президента РФ также опубликовал результаты опроса, в котором 96% респондентов высказались за отставку Кира Стармера. В опросе участвовали пользователи сети, которые оценивали политическую ситуацию в Великобритании после решения о передаче архипелага Чагос под юрисдикцию Маврикия.

Сегодня Дональд Трамп назвал передачу архипелага Чагос, где расположена военная база Диего-Гарсия, «актом огромной глупости». Он отметил, что этот шаг связан с национальной безопасностью и стал одной из причин, по которым США должны приобрести Гренландию.

Соглашение между Великобританией и Маврикием о передаче территории было подписано 22 мая. В тот же день Стармер заявил, что Великобритания сохранит право на аренду базы Диего-Гарсия, которая используется совместно с США. Решение о передаче архипелага вызвало международный резонанс, включая критику со стороны американского лидера. В то же время британское правительство подчеркивало, что контроль над военной базой остается в его руках.