В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мирный житель

Водитель автомобиля скончался на месте от полученных ранений после удара FPV-дрона в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за детонации дрона житель города Шебекино получил баротравму. Он самостоятельно обратился в городскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Пострадавший продолжит амбулаторное лечение. Легковой автомобиль на месте атаки посечен осколками.

Удар FPV-дрона по автомобилю в селе Головчино нанес еще одному мужчине слепое осколочное ранение. Его доставили в больницу № 2 Белгорода. Машина повреждена.

За сутки в Белгородской области погибли три человека. Один житель скончался по дороге в больницу после удара беспилотника по частному дому в селе Отрадное. Другой человек умер от удара дрона в Шебекино. При детонации БПЛА получила ранения жительница села Грузское, в Головчино был ранен мужчина.

В период с 9:00 по 16:00 мск в небе над Белгородской областью перехватили и уничтожили 16 дронов. В ночь на 20 января над регионом сбили два беспилотника.