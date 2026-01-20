Российские силы ПВО за семь часов сбили 23 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 9:00 до 16:00 мск уничтожили 23 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

16 дронов сбиты в небе над Белгородской областью, пять — над Астраханской, по одному — над Брянской и Курской областями. О пострадавших и повреждениях на земле в регионах не заявляли.

С 23:00 19 января до 7:00 20 января над Россией уничтожены 32 беспилотника. Больше всего — по девять БПЛА — над Брянской областью и Крымом.