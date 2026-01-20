Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 32 БПЛА

В период с 23:00 мск 19 января до 7:00 20 января средства ПВО перехватили и уничтожили по девять беспилотников самолетного типа над Крымом и Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, три БПЛА сбили над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один — над Смоленской областью.

В Воронежской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Смоленской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.