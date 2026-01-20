Игра на предположение

Акции «ЭсЭфАй» оказались в лидерах роста и объема биржевых торгов по итогам 19-20 января. Участники рынка массово скупали его ценные бумаги на ожидании крупных сделок с активами холдинга, такими, как доли в страховой компании ВСК и сети «М.Видео-Эльдорадо». Подобным спекуляциям способствует состоявшаяся в прошлом году продажа холдингом «ЭсЭфАй» акций «Европлана». Впрочем, в самом холдинге заявляют, что не собираются расставаться с другими активами.

За последние два дня акции холдинга «ЭсЭфАй» (SFI) вышли в безусловные лидеры российского фондового рынка. Котировки вырастали в 1,6 раза, до 1360 руб., и даже с учетом коррекции к концу торгового дня 20 января стоимость ценных бумаг холдинга превышала на 35% значение закрытия предыдущей недели. Объем торгов за неполные два дня достиг 25 млрд руб., превысив почти в два раза показатель Сбербанка, не говоря уже о других «голубых фишках» («Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Т-Технологий»).

Согласно отчетности по МСФО, за первые шесть месяцев 2025 года общий доход от операционной деятельности холдинга «ЭсЭфАй» составил 14,4 млрд руб., на 35% ниже, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 5,8 млрд руб., сократившись в 2,6 раза. На середину 2025 года конечным контролирующим лицом холдинга являлся Саид Гуцериев.

Однако каких-либо конкретных новостей, которые могли бы вызвать такую активность, у инвесторов не было. Лишь на сайте раскрытия информации «Интерфакса» были размещены общие формулировки (без детализации) с заседания совета директоров о рассмотрении и одобрении сделок с заинтересованностью.

Поэтому, по оценке экспертов, игра на повышении котировок носила исключительно спекулятивный характер и объясняется ожиданиями инвесторов дальнейшей продажи крупных активов холдинга.

В конце прошлого года Альфа-банк выкупил у SFI 87,5% лизинговой компании «Европлан» за 80,8 млрд руб. (см “Ъ” от 26 декабря 2025 года). В настоящее время крупными активами холдинга остаются 49% акций страховой компании ВСК и 9,87% акций «М.Видео».

Это уже привело к значительной рыночной переоценке компании, отмечают эксперты. По данным Московской биржи, капитализация «ЭсЭфАй» составила около 60 млрд руб. Однако, как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский, общая стоимость активов холдинга составляет около 47 млрд руб. По оценке менеджера проектов Advance Capital Вячеслава Поджарова, стоимость доли SFI в ВСК составляет 24–30 млрд руб. Рыночная оценка доли в «М.Видео-Эльдорадо» составляет около 1,1 млрд руб. Однако холдинг также имеет на балансе заем под участие в допэмиссии ритейлера на сумму около 9 млрд руб., отмечает господин Вишневский.

Как считают участники рынка, ВСК по-прежнему очень интересный и перспективный актив холдинга, к тому же осенью прошлого года источники “Ъ” говорили о возможной продаже страховой компании (см “Ъ” от 11 ноября 2025 года).

Однако при потенциальной продаже SFI придется предложить существенный дисконт, учитывая, что компания имеет непубличный статус, у нее отсутствует промежуточная финансовая отчетность, а сам холдинг не имеет контролирующей доли в активе.

По оценке господина Поджарова, дисконт может доходить до 20%. В то же время «М.Видео-Эльдорадо» по определению участников рынка является «убыточным активом» (по итогам первого полугодия 2025 года ее убыток по МСФО превышал 25 млрд руб.). Поэтому в случае продажи акции могут «представлять интерес исключительно для игрока из сегмента крупного ритейла, который занимается консолидацией рынка или для банка», способного «запустить процесс оздоровления кредитной нагрузки», указывает партнер ИК Kama Flow Евгений Борисов.

Впрочем, в самой компании на данный момент планов по продаже каких-либо активов нет. «Никаких сделок с ВСК в настоящий момент не планируется, 49% в капитале страховой компании остаются нашим активом. С "М.Видео-Эльдорадо" ситуация вообще обратная — мы уже много раз говорили, что собираемся принимать участие в планируемой допэмиссии компании, что приведет к увеличению нашей доли в ритейлере»,— заявил “Ъ” директор департамента по коммуникациям и связям с инвесторами SFI Антон Гольцман. Активная же скупка акций холдинга на бирже связана с «активностью спекулянтов в сочетании с принудительным закрытием коротких позиций».

Участники рынка ждут официальных комментариев менеджмента компании относительно проведения сделок с активами холдинга.

«Устойчивое закрепление котировок на текущих уровнях возможно только в случае появления конкретных решений совета директоров о реальных сделках. Иначе часть инвесторов зафиксирует прибыль»,— считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В «Цифра брокере» оценивают, что «справедливая стоимость» акций SFI составляет около 980 руб., при этом после продажи основного главного актива («Европлана») их покупка «несет повышенные риски».

Андрей Ковалев, Юлия Пославская, Филипп Крупанин