Доходный страховой дом

Как стало известно “Ъ”, владельцы одного из крупнейших российских страховых домов — ВСК — ищут покупателей на свой бизнес. Речь может идти о продаже как компании целиком, так и доли одного из основных владельцев. По словам экспертов, ВСК может быть интересна покупателям в первую очередь клиентской базой: у страховщика несколько десятков миллионов частных и полмиллиона корпоративных клиентов. Стоимость актива оценивается в 12–20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что собственники страхового дома ВСК (51% у Сергея Цикалюка, 49% у инвестиционного холдинга SFI, принадлежащего семье Гуцериевых) рассматривают продажу компании целиком или частично, рассказали “Ъ” три собеседника на финансовом рынке. Для подготовки к продаже ВСК сокращает расходы, отметил источник “Ъ” из числа страховщиков. Экономию расходов компания сможет получить за счет стандартных мер — пересмотра агентских комиссий, закрытия нерентабельных филиалов сети, оптимизации ДМС-программ и сокращения избыточного штата, полагает менеджер проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров.

ВСК — крупный универсальный страховщик. Основными направлениями деятельности компании являются ОСАГО, каско, страхование прочего имущества юридических лиц и ДМС. Под страховой защитой ВСК находится более 33 млн граждан РФ и более 500 тыс. предприятий и организаций.

По итогам первого полугодия 2025 года ВСК занимает восьмое место на страховом рынке со сборами 61,6 млрд руб. и долей рынка 3,3%, следует из данных «Эксперт РА». На 30 июня 2025 года активы страховщика составили 152,3 млрд руб., обязательства по портфелям договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров перестрахования — 78,6 млрд руб., собственные средства — 61,4 млрд руб., уставный капитал — 12,1 млрд руб.

Участники рынка обращают внимание на то, что в последнее время в компании были заметные кадровые перестановки. В июне у ВСК сменился гендиректор: после пяти лет работы Александра Тарновского сменила Анна Рыбина, занимавшая пост заместителя гендиректора ВСК по управлению убытками. В ноябре стало известно, что замгендиректора по медицинскому страхованию Олег Витько также покинул компанию. Кроме того, в этом году из ВСК ушли замгендиректора по управлению продажами Вера Гезердава и замгендиректора по развитию бизнеса Ольга Сорокина. Впрочем, как отмечает собеседник “Ъ” из числа страховщиков, речь может идти о ротации кадров в связи с курсом компании на повышение операционной эффективности.

Вместе с тем возможна продажа только доли Михаила Гуцериева, отмечают два собеседника “Ъ” из числа страховщиков. По словам руководителя страховой практики МЭФ LEGAL Ивана Рыбакова, «размер пакета к продаже — это очень деликатный вопрос договоренностей на уровне акционеров».

По словам четырех собеседников “Ъ”, одним из претендентов на покупку ВСК стала группа «Т-Технологии». Еще один собеседник “Ъ” из числа банкиров указал, что интересантом является Совкомбанк.

«Компания не комментирует не имеющие оснований утверждения»,— сообщили в ВСК. В Совкомбанке не ответили на запрос “Ъ”. В «Т-Технологиях» отметили, что «приведенные слухи не имеют под собой никаких оснований».

Собеседники “Ъ” отмечают, что в рамках переговоров обсуждается цена, которая определяется как мультипликатор, умноженный на EBITDA ВСК. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, в ходе конкуренции в рамках борьбы за страховую компанию мультипликатор может достигнуть 6–8 EBITDA. «Расчет стоимости ВСК в EBITDA выгоден потенциальным покупателям, поскольку в последние годы финансовые показатели компании испытывали стресс. Если принять нормализованный за последние пять-семь лет уровень EBITDA за 4–6 млрд руб., то суммарная стоимость компании может составить 12–20 млрд руб.»,— поясняет господин Бархота.

ВСК с высокой рыночной долей (3,5%) в ряде сегментов входит в тройку лидеров по сборам, отмечает гендиректор компании «Бизнесдром» Павел Самиев. Сделки такого рода сопровождаются значительным объемом специальных условий, гарантирующих соответствие покупаемой компании согласованной покупателем и продавцом финансовой модели, указывает господин Рыбаков.

По словам экспертов, компания может быть интересна покупателям в первую очередь клиентской базой. У страховщика несколько десятков миллионов частных и полмиллиона корпоративных клиентов, ВСК специализируется на страховании имущества компаний, строительных объектов, но также активно работает по добровольному медицинскому страхованию и может дать хороший синергический эффект, считает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. При этом, например, у «Т-Страхования» сейчас около 2 млн клиентов, отмечает он. «Для любого крупного игрока потенциальная сделка по приобретению ВСК была бы возможностью достичь синергии за счет объединения возможностей и опыта ВСК в корпоративном сегменте и проверенной розничной модели, комплементарной моделям бизнеса гипотетических претендентов»,— уверен господин Рыбаков.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева