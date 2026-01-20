Два мирных жителя погибли при ударах БПЛА по Брянской области
Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по Брянской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Мирные жители погибли из-за удара дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чаусы. «Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь»,— написал губернатор. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
По данным Минобороны России, в период с 9:00 по 16:00 мск над Брянской областью перехватили и уничтожили один беспилотник. В ночь на 20 января над регионом сбили девять дронов. Александр Богомаз сообщил, что при ночном налете БПЛА никто не пострадал.