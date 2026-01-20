США пригласили Катар в «Совет мира» Трампа
Власти Катара получили официальное приглашение от США вступить в «Совет мира» — создаваемую по инициативе Дональда Трампа международную организацию. Как заявил премьер-министр Катара, глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, катарская сторона поддерживает эту идею.
Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани
Фото: Denis Balibouse / Reuters
«Конечно, мы рады внести свой вклад в достижение мира и стабильности в нашем регионе»,— сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по ТАСС). «Нам предстоит много работы, и я думаю, что все страны, присоединяющиеся к этому мирному процессу, должны усердно работать и обеспечить функционирование "Совета мира" таким образом, чтобы он служил своей цели и стал стабилизирующим фактором»,— сказал катарский министр.
«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп стремится расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию.
