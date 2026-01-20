США пригласили Катар в «Совет мира» Трампа

Власти Катара получили официальное приглашение от США вступить в «Совет мира» — создаваемую по инициативе Дональда Трампа международную организацию. Как заявил премьер-министр Катара, глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, катарская сторона поддерживает эту идею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Фото: Denis Balibouse / Reuters Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Конечно, мы рады внести свой вклад в достижение мира и стабильности в нашем регионе»,— сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по ТАСС). «Нам предстоит много работы, и я думаю, что все страны, присоединяющиеся к этому мирному процессу, должны усердно работать и обеспечить функционирование "Совета мира" таким образом, чтобы он служил своей цели и стал стабилизирующим фактором»,— сказал катарский министр.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп стремится расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Совету мира'' будет мало Газы».

Лусине Баласян