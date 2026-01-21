Конкурент поделился лапшой

Из-за снижения маржинальности и роста конкуренции на ресторанном рынке небольшие игроки продают свой бизнес. Так, сеть лапшичных «Воккер» Никиты Рогозного и Алексея Гисака выкупила шесть точек VanWok. В условиях кризиса покупатели могут рассчитывать на привлекательные условия приобретения актива.

Сеть лапшичных «Воккер» выкупила точки конкурента VanWok, рассказал “Ъ” совладелец покупателя Никита Рогозный. В сделку войдут шесть заведений, расположенных в московских торгцентрах «Афимолл», «Океания», «Атриум» и других. Они будут ребрендированы в «Воккер», число которых возрастет до 18 точек. С Керимом Токаевым, которого источник “Ъ” называет совладельцем VanWok, не удалось связаться, так же как и с ООО «Регата-спорт-тур», владеющим товарным знаком сети.

«Воккер» основан Алексеем Гисаком в 2008 году. На пике своего развития в 2014 году сеть генерировала выручку 500 млн руб., писал журнал Forbes. Тогда предприниматель запустил франшизу, к тому году у «Воккера» было 18 собственных точек в Москве и восемь франчайзинговых по всей России. Сейчас открыто 12 собственных и партнерских точек.

В 2025 году Алексей Гисак передал 51% в компании Никите Рогозному, партнеру заведений китайской кухни «Чихо» и фуд-корта «Брикет Маркет» в универмаге «Цветной» в центре Москвы. Привлекая нового инвестора, «Воккер» рассчитывал перезапустить сеть и сменить концепцию, сохранив название. Компания рассчитывала открыть в первый год около 20 заведений, а в ближайшие три года — примерно 100 точек, из которых около 25–30 будут собственные, остальные — франчайзинговые.

Учитывая, что продавались права аренды, скорее всего, сумма сделки не превысила 50 млн руб., считает инвестбанкир Илья Шумов. В таких случаях цена формируется скорее исходя из локаций, оборудования и возможности быстрого ребрендинга, чем из финансовых показателей бизнеса, говорит эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд. Она не исключает, что продажа сети VanWok предыдущими владельцами могла быть связана с желанием зафиксировать стоимость активов на фоне роста операционных затрат и высокой конкуренции, а также при отсутствии ресурсов или стратегии для масштабирования сети в текущих условиях. В условиях дефицита кадров и значительного роста издержек небольшим сетям все сложнее выживать, соглашается эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

В свою очередь, поглощение сети VanWok позволит расширить географию присутствия и завершить ребрендинг, заявил “Ъ” Никита Рогозный. Общепит в сегодняшних условиях рассматривает все возможные варианты развития, а покупка действующей сети в хороших локациях дешевле, чем запуск с нуля, говорит Анна Рождественская. Доходность ресторанного бизнеса сокращается, что дает возможность приобретать бизнес на выгодных условиях, отмечает вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин.

В ноябре 2025 года количество заведений общепита по всей России снизилось на 3,1% год к году, до 115 тыс. (см. “Ъ” от 24 декабря). Рестораторов вынуждают закрывать заведения снижение маржинальности бизнеса и падение числа посетителей. Например, в Москве с конца 2025 года «Шоколадница» закрыла около 20 ресторанов, Rostic`s — около 25 точек, «Якитория» — восемь, Menza — две, писали «Известия». Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», а также рестораны «Валенок» и The Toy.

Дарья Андрианова