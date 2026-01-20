Госдума одобрила инициативу о льготе для ветеранов при сокращениях на работе

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о наделении ветеранов преимущественным правом на сохранение работы при сокращении штата.

Согласно законопроекту, в случае сокращения штата при равной производительности труда и квалификации сотрудников работодателя обяжут отдавать предпочтение ветерану боевых действий. При этом, как следует из текста документа, данная льгота будет действовать лишь в рамках одного места работы, с которым у ветерана был заключен трудовой договор на момент ухода на фронт.

В 179-й статье Трудового кодекса, куда вносятся поправки, среди групп, наделенных данной льготой, указаны граждане, в чьей семье нет других работников с самостоятельным заработком, а также лица, на чьем содержании находятся двое или более иждивенцев.

Как объяснил при обсуждении законопроекта в парламенте один из авторов инициативы, председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов (внефракционный депутат), ветераны в своей льготе будут равны остальным категориям. В случае, если под сокращения попадут два сотрудника, имеющих право на льготу, выбор между ними будет делаться на основе равной конкуренции.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он позволит создать правовые предпосылки для успешной социально-трудовой реабилитации ветеранов, а также продемонстрирует им «признание государством их особых заслуг».

Законопроект 1 декабря 2025 года внесла межфракционная группа депутатов во главе с господином Ниловым. Еще до внесения в нем предполагалось, что новая льгота будет доступна ветерану всего в течение года после возвращения со службы. Комиссия правительства по законопроектной деятельности просила тогда авторов инициативы обосновать этот пункт поправок — ушедший из окончательной версии.

Степан Мельчаков