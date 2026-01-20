Бессент: Китай лишился доступа к венесуэльской нефти

У Китая больше нет доступа к венесуэльской нефти, однако он продолжает покупать сырье у России и Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Китай — крупный покупатель российской нефти, а также иранской нефти, а до этого — венесуэльской. Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет»,— заявил Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе (видео опубликовано на YouTube-канале форума).

Сегодня господин Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины до 500% для покупателей российской нефти, которые заключают сделки без одобрения Сената. Министр также сообщил, что Дональду Трампу не нужен закон об ужесточении санкций в отношении России, поскольку у президента и так есть полномочия для их введения.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные Kpler и Vortexa, что в ближайшие недели в Китай прибудут последние танкеры с венесуэльской нефтью. Эти партии КНР закупила до того, как США захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Китай ожидает прибытия танкеров Tamia и Loyalty в феврале. По информации агентства, обладающий лицензией Минфина США нефтетрейдер Vitol предложил Китаю приобрести сырье со скидкой $5 за баррель к нефти Brent.