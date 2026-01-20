Минфин США заявил о возможных пошлинах до 500% для покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины до 500% для покупателей российской нефти без одобрения Сената. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия. Он может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act — закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.—"Ъ"), но Сенат хочет предоставить ему эти полномочия»,— сказал глава Минфина в комментарии Fox Business.

Одним из главных импортеров нефти из России господин Бессент назвал Китай. Еще один источник топлива для КНР — это Иран, ранее в перечень входила и Венесуэла. «Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет»,— уточнил министр.

Глава Минфина также прокомментировал возможное рассмотрение законопроекта о новых санкциях против РФ в Конгрессе США. Дональду Трампу не нужен закон об ужесточении рестрикций против Москвы, пояснил Скотт Бессент, поскольку у президента и так есть полномочия для их введения.