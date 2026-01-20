Ульянов: ВС РФ не пытаются целенаправленно подорвать энергоснабжение Киева

Вооруженные силы РФ не предпринимают целенаправленных шагов для ударов по энергоснабжению атомных электростанций Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ

«Удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся в ответ на украинские нападения на гражданские объекты на территории РФ», — сказал господин Ульянов (цитата по ТАСС). Он добавил, что подрыв объектов украинского энергоснабжения, по данным Минобороны РФ, осуществляется для блокировки энергоснабжения военно-промышленного комплекса Украины.

20 января Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и энергетики, используемым в интересах ВСУ. Позже президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе для координации работ по восстановлению объектов энергетики.