Российская армия поразила объекты энергетики ВПК Украины

Российские военнослужащие ночью 20 января нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Атаке также подверглись склады боеприпасов и цеха производства БПЛА дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При атаке применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники. В Минобороны подтвердили, что все цели удара были достигнуты, и объекты на Украине уничтожены. Действия вооруженных сил РФ в ведомстве назвали ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

Прошедшей ночью над регионами России сбиты 32 беспилотника ВСУ. Больше всего — по девять дронов — уничтожены в небе над Брянской областью и Крымом.